De groep MediaMarktSaturn, een van de grootste retailers voor consumentenelektronica in Europa, wordt een Authorized Apple Service Provider. Concreet houdt dit in dat klanten hun defecte iPhone rechtstreeks ter reparatie kunnen aanbieden bij de winkels van de keten.

De nieuwe reparatiedienst wordt deze week eerst gelanceerd in Duitsland. Eind 2021 moet de service ook beschikbaar zijn in België en de andere elf Europese landen waar MediaMarktSaturn aanwezig is. Bij de reparaties worden steevast originele iPhone-onderdelen gebruikt - een must om het label Authorized Apple Service Provider (AASP) te mogen hanteren.

Kortere reparatietijden

Sinds 2018 kunnen klanten in winkels van MediaMarktSaturn hun smartphones al laten repareren in de zogenaamde Solutions Corners. De AASP-certificering en de daarmee gepaard gaande reparaties met originele onderdelen bieden voor de klant het voordeel dat de fabrieksgarantie geldig blijft.

Technici van de groep krijgen ter plekke een speciale opleiding, wat voor kortere reparatietijden moet zorgen. Volgens MediaMarktSaturn is het daardoor niet nodig om een afspraak voor de reparatie te maken.

