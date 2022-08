Streamingplatform Plex zegt getroffen te zijn door een cyberaanval en daarbij zijn mogelijk gegevens gelekt.

Dat schrijft Plex in een mail naar gebruikers, die ook bij de redactie van Data News terecht kwam. In de e-mail zegt de mediadienst dat het bedrijf verdachte activiteiten heeft gevonden op zijn servers en dat een derde partij mogelijk toegang kreeg tot informatie zoals e-mailadressen, gebruikersnamen en versleutelde wachtwoorden. Er zouden geen betalingsgegevens zijn gestolen. Minstens de helft van de dertig miljoen Plex-gebruikers zouden getroffen zijn.

Omdat de wachtwoorden gehasht waren, is er mogelijk geen al te grote impact voor gebruikers, maar Plex vraagt wel dat alle gebruikers hun wachtwoord uit voorzorg veranderen. Ze kunnen best ook meteen al hun toestellen uitloggen en met het nieuwe wachtwoord terug inloggen.

Dichtgetimmerd

Het bedrijf zegt niet meteen hoe de aanvallers op het netwerk van het bedrijf zijn geraakt, maar meldt wel dat het 'de methode die de derde partij heeft gebruikt om binnen te dringen' ondertussen heeft dichtgetimmerd.

Plex is een streamingdienst die gebruikers toelaat hun eigen content te hosten via servers. De dienst biedt onder meer gratis live televisie aan, naast podcasts, muziek en games.

