Meer dan helft nieuwe auto's in Noorwegen is elektrisch

In Noorwegen is in de maand maart een recordaantal nieuwe wagens op batterijen geregistreerd. De elektrische wagens en andere auto's zonder CO2-uitstoot vertegenwoordigden 58,4 percent van het marktaandeel van nieuwe wagens in maart 2019, tegenover een aandeel van 37,2 percent in maart 2018. Dat meldt de Noorse raad voor informatie over wegverkeer (OFV) maandag in een rapport.

"Het is een historisch aantal", zegt Terje Moe Gustavsen, directeur van het agentschap van openbare wegen Statens Vegvesen maandag. "Elektrische auto's spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot in de transportsector." Volgens Statens Vegvesen is de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector in 2017 voor het eerst gedaald. In de maand maart zijn 10.728 nieuwe elektrische voertuigen geregistreerd en vier nieuwe wagens op waterstof. Dat is samen 58,4 percent van het totale marktaandeel. Ongeveer de helft daarvan waren van het merk Tesla. Het OFV verklaart de sprong van 21 procentpunten door de eerste levering van de nieuwe Model 3-levering van Tesla. Geen enkel ander land ter wereld telt naar verhouding evenveel Tesla's als Noorwegen. Noorwegen heeft zichzelf ten doel gesteld om vanaf 2025 geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer toe te staan. Om de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen, verleent de staat serieuze belastingvoordelen