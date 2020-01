is redacteur bij Data News

De overgang van oud op nieuw zorgt traditioneel voor een piek in telecomverkeer. Opvallend is dat er deze jaarwisseling naast meer dataverbruik ook meer werd gebeld.

Proximus, Orange en Telenet (Base) delen enkele cijfers over hun netwerkverbruik. Bij Proximus passeerde er 150.000 gigabyte, een stijging van 23 procent, over de teller. Bij Orange was dat 170.000 gigabyte, 32 procent meer dan bij de vorige jaarwisseling. Telenet telde 132.702 gigabyte aan data, een stijging van 52,1 procent.

Het sms-verkeer bij Proximus lag op 11,7 miljoen berichten, een daling van 15 procent. Orange registreerde 9,3 miljoen sms'en met 'gelukkig nieuwjaar' in (dus niet het totaal aantal berichten), een daling van 5,5 procent. Telenet telde iets meer dan 8 miljoen berichten, een daling van 18 procent.

Proximus en Orange delen ook het aantal spraakoproepen mee. Opvallend is dat beide operatoren meer spraakoproepen registreerden. Bij Proximus gaat het om 4,4 miljoen oproepen (+11 procent), bij Orange om 3,34 miljoen (+8 procent).

Bij de drie operatoren gaat het om het netwerkverkeer tussen 20 uur op oudjaar en 8 uur 's morgens op nieuwjaarsdag.