Uber is harder gegroeid dan verwacht. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app en maaltijdbezorgdienst Uber Eats boekte nog wel een verlies, maar in het laatste kwartaal was de taxidienst winstgevend.

Het aantal maandelijkse gebruikers van de apps en diensten van Uber, steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar naar 111 miljoen. Een jaar eerder waren er nog 91 miljoen mensen die minimaal een keer per maand een dienst van Uber gebruikten. Het aantal tripjes steeg met ruim een kwart tot 1,9 miljard en daar betaalden gebruikers 18,1 miljard dollar voor. Zonder de salarissen van de chauffeurs en bezorgers, die Uber als onderaannemers beschouwt, bleef daar een omzet van 4 miljard dollar van over. Dat was een jaar eerder nog 3 miljard dollar.

Onder de streep resteerde een verlies van 1,1 miljard dollar. Daarvan bestond 243 miljoen euro uit aandelenopties voor het personeel en als dat bedrag buiten beschouwing wordt gelaten viel het verlies lager uit dan de 887 miljoen dollar van de laatste drie maanden van 2018.

Uber blijft veel geld uitgeven aan nieuwe diensten. Zo investeert het bedrijf in elektrische fietsen en scooters en geeft het geld uit aan zelfstandig rijdende auto's en vliegende taxi's. Die experimenten en ontwikkelingen leverden een verlies van 130 miljoen dollar op. Om de uitgaven toch te beperken sneed Uber in zijn personeelskosten en stapte het uit enkele verlieslatende markten. Zo stopte het bedrijf met bezorgdienst Uber Eats in Zuid-Korea en verkocht het zijn Indiase maaltijdbezorgtak.

Het aantal maandelijkse gebruikers van de apps en diensten van Uber, steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar naar 111 miljoen. Een jaar eerder waren er nog 91 miljoen mensen die minimaal een keer per maand een dienst van Uber gebruikten. Het aantal tripjes steeg met ruim een kwart tot 1,9 miljard en daar betaalden gebruikers 18,1 miljard dollar voor. Zonder de salarissen van de chauffeurs en bezorgers, die Uber als onderaannemers beschouwt, bleef daar een omzet van 4 miljard dollar van over. Dat was een jaar eerder nog 3 miljard dollar. Onder de streep resteerde een verlies van 1,1 miljard dollar. Daarvan bestond 243 miljoen euro uit aandelenopties voor het personeel en als dat bedrag buiten beschouwing wordt gelaten viel het verlies lager uit dan de 887 miljoen dollar van de laatste drie maanden van 2018. Uber blijft veel geld uitgeven aan nieuwe diensten. Zo investeert het bedrijf in elektrische fietsen en scooters en geeft het geld uit aan zelfstandig rijdende auto's en vliegende taxi's. Die experimenten en ontwikkelingen leverden een verlies van 130 miljoen dollar op. Om de uitgaven toch te beperken sneed Uber in zijn personeelskosten en stapte het uit enkele verlieslatende markten. Zo stopte het bedrijf met bezorgdienst Uber Eats in Zuid-Korea en verkocht het zijn Indiase maaltijdbezorgtak.