Er zijn meer klachten rond frauduleuze webshops. Maar ook voor phishing, spam en 'telefoontjes van Microsoft' liepen afgelopen jaar duizenden meldingen binnen.

De FOD Economie spreekt in haar activiteitenverslag van 55.755 meldingen in 2020, een stijging van 31 procent ten opzichte van de 42.697 meldingen in 2019. De FOD geeft zelf aan dat een groot deel daarvan slaat op online problemen in verschillende vormen.

E-commerce

De vaakst voorkomende klacht is fraude bij online kopen en verkopen, goed voor zo'n 12.500 klachten of 22 procent van het totaal. Ongewenste e-mails, spam en phishing waren goed voor 3.700 klachten of 7 procent van het totaal. Spam sms was goed voor zo'n 2000 klachten of 4 procent en Windows scam (telefoontjes zogezegd namens Microsoft die proberen je computer over te nemen), zorgden voor 1792 klachten of drie procent van de meldingen.

10 meest voorkomende klachten per aard van de klacht. © FOD Economie

De FOD Economie geeft zelf aan dat een groot deel van de toegenomen klachten vermoedelijk te wijten zijn aan een toename in het online shoppen. In 2020 zou er daarbij zo'n 21.542.791,08 euro zijn ontvreemd.

75 domeinen offline

In ernstige gevallen worden ook websites, bankrekeningen, telefoonnummers of e-mailadressen geblokkeerd. Zo werden er afgelopen jaar 75 .be-domeinnamen offline gehaald. In 2019 waren dat er nog 120, al merkt de FOD op dat de meeste fraude niet via Belgische websites loopt.

Cryptomunten

De klachten over fraude met cryptomunten namen vorig jaar af. In 2019 ging het nog om 2.589 meldingen. vorig jaar ging het over 1.923 meldingen. De FOD Economie voerde twaalf controles uit naar fraude met cryptomunten. Het gaat daarbij over verschillende vormen, dus geen aparte categorie in de top 10: beleggingsplatformen die hoog rendement beloven, fraude bij weddenschappen, online betalen met cryptomunten en het omleiden van gebruikers naar andere websites.

