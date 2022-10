Navigatiedienstverlener TomTom heeft het afgelopen kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Vooral de grootste divisie Location Technology zorgde voor meer opbrengsten.

Het Amsterdamse bedrijf verwacht dit jaar ook meer omzet te behalen dan eerder voorzien, maar tornt niet aan zijn eerder afgegeven verwachtingen voor volgend jaar. Het bedrijf waarschuwt wel voor de macro-economische onzekerheden die wereldwijd de autoproductie in de weg zitten.

TomTom wist onlangs Hyundai Motor als grote klant binnen te slepen. Alle auto's in Europa van de Aziatische producent zullen worden uitgerust met kaarten en verkeersinformatie van TomTom. Ook rondde TomTom in de meetperiode de eerder ingezette reorganisatie bij de kaartendivisie af. TomTom werkt ook samen met de Duitse vervoersautoriteit aan het verbeteren van de veiligheid op Duitse wegen.

Bij Location Technology, waar zakelijke dienstverlening en de navigatieproducten voor de auto-industrie onder vallen, was in het derde kwartaal sprake van 14 procent omzetgroei. Deze divisie droeg daarmee 108,3 miljoen euro bij aan de omzet van in totaal 136,3 miljoen euro.

De consumententak, die onder meer navigatiekastjes maakt, verloor 13 procent aan omzet. De divisie was goed voor 28 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 17,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 22,5 miljoen euro.

