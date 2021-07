Telecomoperator Orange Belgium heeft in het tweede kwartaal zijn omzet zien stijgen met 7,5 procent tot 325,4 miljoen euro. Dat blijkt maandag uit de kwartaalresultaten.

De omzet uit retaildiensten steeg met 4,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar tot 231,9 miljoen, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+15,5 procent). De brutowinst steeg met 5,9 procent tot 91,1 miljoen euro, met name door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door kostenefficiënties. Orange doet het zo iets beter dan de verwachtingen van de analisten (88,2 miljoen). De nettowinst bedraagt 11,6 miljoen euro, tegenover 19,8 miljoen in het tweede kwartaal van 2020.

Roaming en sms in stijgende lijn

'De coronamaatregelen hadden een minder grote impact dan een jaar geleden. De winkels waren open en zowel roaming als sms-verkeer vertoonde stilaan weer een stijging', zegt financiëel directeur Antoine Chouc. Volgens CEO Xavier Pichon slaagde Orange Belgium er 'ondanks de erg actieve concurrentie dit kwartaal' in om een solide aantal nieuwe klanten te veroveren. Het aantal kabelklanten steeg met 27 procent tegenover het tweede kwartaal van 2020, tot 366.000. Het totale aantal klanten nam toe tot 2,7 miljoen (+3,4 procent), wat volgens Orange het succes van de Go-portefeuille aanduidt.

Orange Belgium zegt voorzichtig optimistisch te zijn ondanks het onzekere klimaat als gevolg van de pandemie en de vooruitzichten te bevestigen. Het bedrijf verwacht een brutowinst tussen 320 en 340 miljoen euro.

