Videochatdienst Zoom Video Communications heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt. Het Amerikaanse bedrijf zag het aantal gebruikers toenemen ondanks dat weer veel meer op kantoor wordt gewerkt. Er is nog steeds vraag naar de onlinevergaderingsdiensten van Zoom door het hybride werken.

De omzet van Zoom Video Communications nam op jaarbasis met vijf procent toe tot 1,1 miljard dollar. Volgens Zoom steeg het aantal bedrijven dat de dienst gebruikt met veertien procent tot 209.300 in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De in 2011 opgerichte onderneming uit het Californische San Jose boekte een nettowinst van meer dan 48 miljoen dollar.

Andere spelers

Zoom heeft dit jaar wel gewaarschuwd dat de stormachtige groei in met name het jaar 2020 tijdens de coronapandemie tot het verleden behoort. Het bedrijf ondervindt ook meer concurrentie van andere spelers zoals Microsoft en Google. Wel kijkt Zoom met vertrouwen naar het vierde kwartaal en het gehele jaar.

