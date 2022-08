Het aantal ransomware-aanvallen op scholen en onderwijsinstellingen stijgt nog. Bovendien is dit ook een sector waar het herstel na zo'n aanval het langste duurt.

Dat staat in een nieuw rapport van beveiliger Sophos. In 2021 werd 66% van de ondervraagde instellingen wereldwijd aangevallen, in vergelijking met 37% in 2020. Sophos sprak voor zijn rapport met zo'n vijfhonderd instellingen in het hoger en lager onderwijs. Daarvan melden 97% uit het hoger onderwijs en 94% uit het lager onderwijs dat de aanvallen hun werking verstoorden.

Nog in het rapport staat dat deze instellingen van alle sectoren het meeste tijd nodig hebben om te herstellen na zo'n aanval. 40% van de instellingen in het hoger onderwijs heeft bijvoorbeeld minstens een maand nodig (tegenover 20% van de andere sectoren), terwijl 9% drie tot zes maanden nodig heeft.

Belangrijk doelwit

'Scholen worden doorgaans het zwaarst getroffen door ransomware. Het zijn uitstekende doelwitten voor aanvallers omdat ze onvoldoende beschermd zijn tegen cyberaanvallen, en omdat ze beschikken over een goudmijn aan persoonsgegevens', aldus Chester Wisniewski, hoofdonderzoeker bij Sophos. 'Onderwijsinstellingen merken minder vaak dan andere organisaties dat er een aanval aan de gang is, met het logische gevolg dat aanvallen vaker succesvol zijn en er meer gegevens versleuteld worden. Omdat de versleutelde gegevens meestal bestaan uit vertrouwelijke studentendossiers, is de impact veel groter dan in de meeste andere sectoren.'

Het rapport meldt niet hoeveel van de respondenten uit ons land komen, maar ook hier werden hogescholen de voorbije jaren slachtoffer van cyberaanvallen (al dan niet via ransomware). Onder meer Hogeschool Vives kreeg daar eerder dit jaar mee te maken, en in 2020 moet de AP Hogeschool in Antwerpen zelfs even de campussen sluiten na een cyberaanval.

