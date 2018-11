Meer schadelijke apps voor Android

Dat is meer dan in heel 2017, toen het aantal schadelijke apps daalde, en bijna evenveel als in heel 2016. Als het in dit tempo doorgaat, komt de grens van 4 miljoen 'samples' voor heel 2018 in zicht.

Cybercriminelen richten zich vaker op mobiele apparaten en daarbij is Android een favoriet doelwit, omdat vier op de vijf mensen een Android-toestel hebben.

Volgens G DATA komt het gevaar niet alleen van malware, maar ook van gebruikers die Android niet updaten en toestelmakers die hun smartphones na enkele jaren niet langer voorzien van updates.

Google vereist van toestelmakers dat ze tenminste twee jaar lang veiligheidsupdates voorzien, maar dat is enkel van toepassing op toestellen die na 31 januari 2018 op de markt kwamen en meer dan 100.000 keer (wereldwijd) verkocht werden.

Volgen G DATA heeft slechts 0,1 procent van de gebruikers vandaag Android Pie, al moeten we nuanceren dat verschillende recente smarpthones die update nog zullen krijgen. Voorganger Oreo zit op minder dan een kwart van de toestellen. De meeste mensen hebben Android Marshmallow (2015-16) of Nougat (2016-17).