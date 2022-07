De inkomsten uit de verkoop van zogeheten single-function inkjetprinters (SFP's) via Europese distributeurs zijn sinds week 15 van dit jaar grotendeels gestegen. Volgens de Britse IT-marktvorser Context komt dit door een verbeterd aanbod en een gestegen consumentenvraag.

Uit de Index Revenue Trend van Context blijkt dat de wekelijkse gemiddelde inkomsten van SFP's ver boven die van het jaar ervoor liggen. In week 22 was er een stijging van ongeveer 15 procent.

'We denken dat het keerpunt in week 15 het gevolg was van de productbeschikbaarheid: knelpunten in de bevoorrading namen af en er werden meer toestellen verkocht als reactie op zowel achterstallige bestellingen als een toegenomen vraag. De groei situeert zich vooral bij de single-function inkjetprinters voor consumenten', aldus Context.

A4 populairder dan A3

Hierdoor overtroffen de printeropbrengsten voor consumenten in week 22 voor het eerst in lange tijd die van bedrijven. Het Britse onderzoeksbureau stelde verder vast dat A4-printers nu aanzienlijk beter presteren dan A3-modellen. Ook die stijging wordt gevoed door consumentenverkopen, met name van inkjet- en inkttankmodellen.

Retailers in Frankrijk en Duitsland zagen sinds week 6 van dit jaar al een hogere verkoop van consumentenprinters. Daardoor is in Frankrijk de omzet voor het retailkanaal hoger dan in 2020 en 2021. In Duitsland is er is een vergelijkbare situatie.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

