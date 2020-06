De fabrieken in India en Brazilië, waar het Japanse Honda een deel van zijn motorfietsen bouwt, lagen woensdagochtend nog steeds stil door een recente cyberaanval. Die zou het wereldwijde productienetwerk hebben verstoord, meldde de fabrikant aan persbureau AFP.

Alle productiefaciliteiten in de Verenigde Staten zijn intussen opnieuw opgestart, net als de fabriek in Turkije. Eerder deze week werden in totaal elf fabrieken van de groep getroffen door de aanval, waaronder vijf locaties in de Verenigde Staten.

'Beperkte gevolgen'

De financiële gevolgen van de onderbrekingen zouden beperkt moeten zijn, stelde een woordvoerder van Honda. Toch komt de cyberaanval op een ongelegen moment. Net als alle andere fabrikanten van auto's en motorfietsen is Honda hard getroffen door de coronacrisis, waardoor het de afgelopen maanden een groot deel van zijn wereldwijde productiesysteem heeft moeten stilleggen.

De groep noteerde een daling van meer dan 25 procent van de nettowinst in het jaarlijkse boekjaar 2019/20 dat eindigde op 31 maart, met een daling van 6 procent in de wereldwijde omzet.

