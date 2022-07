Politie heeft deze week twee phishingbendes opgepakt, terwijl het parket een derde groep veroordeelde tot celstraffen. Samen stalen de bendes meer dan 700.000 euro.

Het was geen goede week voor phishingbendes. In een eerste onderzoek naar een phishingbende die minstens 270.000 euro buitmaakte werden deze week vijf verdachten opgepakt. Dat melden de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de Veurnse afdeling van het parket-West-Vlaanderen. Een van de verdachten is een Nederlandse rapper.

Het onderzoek ging van start toen een vrouw in het najaar van 2021 klacht neerlegde bij de politiezone Polder. Het slachtoffer was ingegaan op een vals sms-bericht dat melding maakte van veiligheidsproblemen met haar itsme-account. Op die manier had ze ruim 2.300 euro verloren. De speurders konden achterhalen dat de berichtjes niet zomaar door een groepje computernerds verstuurd werden. Het bleek te gaan om een criminele bende die zogenoemde 'money mules' rekruteerde, terwijl andere handlangers de nodige sim-kaarten moesten aankopen. In totaal werd met de oplichtingen via sms en WhatsApp al minstens 270.000 euro buitgemaakt.

Politie en parket merken op dat de bende een beroep doet op jongeren die met de criminele winsten grote sier maken in het uitgaansmilieu. 'Ze pronken met dure huurauto's en merkkledij, en logeren in dure hotels waar ze van tijd tot tijd ook escortedames uitnodigen', klinkt het in een persbericht. Een van de verdachten is een Nederlandse rapper die in zijn nummers zou opscheppen over het geld dat hij verdient met criminele activiteiten.

Ondertussen in Antwerpen

Ook de Antwerpse lokale politie komt deze week met een gelijkaardig onderzoek buiten. Ze heeft woensdag zes mensen opgepakt op verdenking van phishingpraktijken. De bende zou duizenden berichten hebben verstuurd in naam van onder meer itsme. Er is sprake van tientallen slachtoffers die in de val trapten. De buit zou oplopen tot honderdduizenden euro's.

De criminele organisatie achter de phishing verstuurde frauduleuze berichten waarin werd beweerd dat de itsme-accounts van de ontvangers zouden zijn geblokkeerd na verdachte inlogpogingen. De ontvangers werden uitgenodigd om via een link hun account te heractiveren door in te loggen met de kaartlezer van hun bank.

Door de inlogcodes van de slachtoffers te krijgen, kon de bende toegang krijgen tot hun bankrekening en grote hoeveelheden geld overschrijven. De teller staat voorlopig op 157.000 euro, maar de speurders vermoeden dat de totale buit nog veel groter is. Aan het hoofd van de bende zouden twee broers en een zus hebben gestaan. Ook zij maakten met de buit grote sier. De vrouwelijke verdachte zou zelfs haar positie in een contact trace centrum hebben gebruikt om persoonlijke informatie van potentiële slachtoffers te bemachtigen.

En in Mechelen

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft op haar beurt zes jongemannen schuldig bevonden aan feiten van informaticabedrog en leiderschap of lidmaatschap van een criminele organisatie. De zes jongeren, allen tussen 21 en 26 jaar oud, werden beschuldigd van verschillende feiten van phishing. De twee broers die de hele fraude hebben opgezet kregen celstraffen van vijf jaar met probatie-uitstel en boetes van 8.000 euro, er werd ook 150.000 euro verbeurdverklaard voor de ene broer en 100.000 euro voor de andere.

