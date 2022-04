Nog geen half procent van de Belgische webshops is volledig in orde met de juridische benodigdheden. Soms gaat het om details die ontbreken, in andere gevallen ontbreken zelfs essentiële zaken zoals de privacyverklaring of verkoopsvoorwaarden.

Juristenkantoor DeJuristen nam de afgelopen maanden zo'n vijfhonderd grote en kleine Belgische webshops onder de loep en stelt vast dat quasi geen enkele shop echt in orde is. 'Sommigen zijn faliekant niet in orde, bij anderen gaat het om vlot op te lossen zaken of dingen die op het randje zijn,' legt Kris Seyen, partner bij DeJuristen, uit aan Data News.

Zo is er bij 99,52 procent van de onderzochte webshops wel iets mis. Seyen nuanceert wel dat het niet altijd over zware fouten gaat. 'Over bijna elke website valt wel een opmerking te maken. Maar we zien wel dat bij 11 procent de verkoopsvoorwaarden ontbreken. Dat is niet zomaar een verplichting, dat is er ook voor je eigen bescherming als onderneming.'

Geen Privacyverklaring

Een andere opmerkelijke misser zijn de privacyvoorwaarden. Die ontbreken bij 26 procent van de onderzochte winkels. 'Rond 2018-2020 (de eerste jaren na de start van de GDPR, nvdr) was het voor veel bedrijven wat afwachten, maar vandaag is de consument gevoelig rond privacy. Een klant wil weten wat er met hun gegevens gebeurt als ze iets kopen.'

Cookies

Verder is bij 49 procent geen cookieverklaring aanwezig. Als je cookies gebruikt, moet je ook uitleggen welke dat zijn en hoe lang die op je toestel blijven. Maar rond de toestemming voor cookies is er nog meer werk aan de (web)winkel. Daar is 97 procent niet in orde. 'Dat is een oud zeer,' zegt Seyen. 'Het gaat bijvoorbeeld om nudging, waarbij je knop om akkoord te gaan felgroen staat en de knop om te weigeren lastiger te vinden is.' Maar nog fouter zijn sites die simpelweg stellen dat je door het bezoek aan de site akkoord gaat met het accepteren van cookies. 'Die webshops zijn gewoon niet in orde met de wetgeving.'

Tot slot is bij 24 procent de disclaimer niet in orde, is er bij 23 procent geen link naar het online herroepingsrecht (Online Dispute Resolution of ODR, sinds 2016 verplicht), en merkten DeJuristen ook op dat veel websites zaken als privacyverklaringen van elkaar overnemen met dezelfde fouten. De volledige bevindingen van het onderzoek kan je hier nalezen.

DeJuristen hebben alle webshops die niet in orde zijn gecontacteerd met hun bevindingen. Seyen wil hen wel niet allemaal over dezelfde kam scheren. 'Natuurlijk begrijp ik dat kleine of zeer lokale sites niet met alles in orde zijn. In ons onderzoek zitten ook zelfstandige juwelenmakers die via een standaard platform dingen aanbieden, of winkels waar de webshop zeer eenvoudig is. Maar er zitten ook heel wat grote spelers bij en bij sommigen ontbreken de basics.'

