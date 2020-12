Meet Roger, het multi-channel communicatieplatform voor bedrijven, zet zich schrap voor groei. Met het oog daarop stapt niet alleen Geert Van Stappen (Jeni Invest) aan boord, maar ook Yves Petit, die meteen ook de nieuwe CEO wordt. Samen geven ze de start-up een kapitaal van om en bij de miljoen euro mee.

Meet Roger wil de optelsom van Slack, prikborden en bedrijfskrantjes vervangen door een platform dat de communicatie van een bedrijf centraal beheert, maar wel via verschillende kanalen publiceert. Hetzelfde bericht kan naar voorkeur in een app, e-mail, messenger of Slack worden gelezen, waardoor de werknemer geen verschillende kanalen in de gaten moet houden.

Met die benadering kon de start-up in korte tijd al heel wat bedrijven overtuigen. Voornamelijk industriële spelers met een gefragmenteerd personeelsbestand, een grote groep arbeiders, verschillende werklocaties, shiftwerk en dergelijke vinden bij Meet Roger wat ze zoeken. 'Bij dergelijke bedrijven komt ons product helemaal tot zijn recht en kan het een meerwaarde betekenen voor zowel communicator als gebruiker', klinkt het bij founder Cédric Vercauteren. 'Zo werden onder meer PSA International, Van Moer Logistics, Albert Heijn, DCA, Deschacht, UnifiedPost en vele anderen intussen Rogerized.'

Internationaal schalen

De groeiambitie is groot. Onlangs stapten twee investeerders in het bedrijf en werd het managementteam uitgebreid om de strategische stap te zetten van start-up naar scale-up. 'Gezien het explosieve succes van Meet Roger, is de tijd rijp om over te gaan tot internationalisering. Om dat te realiseren haalden we zopas financiële middelen op, alsook ervaring en kennis van zaken door het management uit te breiden. We zijn nu helemaal klaar om internationaal te schalen.'

Concreet stapt naast Geert Van Stappen ook Yves Petit, tech-entrepreneur en investeerder in verschillende start-ups, in. Petit wordt meteen ook de nieuwe CEO van Meet Roger. 'Zo krijgt het bedrijf een kapitaalinjectie van rond de miljoen euro om een grote sprong voorwaarts te zetten en van activiteit in 24 landen een echte wereldwijde speler te worden.'

