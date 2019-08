Facebook hangt mogelijk miljarden aan schadevergoedingen boven het hoofd in verband met het ongevraagd opslaan van biometrische gegevens. Door een uitspraak van een federale beroepsrechter uit San Francisco kan het socialemediabedrijf een collectieve schadeclaim verwachten namens miljoenen gebruikers.

De zaak gaat terug tot 2011 en betreft gebruikers uit de staat Illinois, die door de gezichtsherkenningstechnologie van Facebook werden getagd op foto's. De gegevens daarvan verzamelde Facebook in een door het bedrijf gecontroleerde database. De gebruikers stellen dat ze hier nooit toestemming voor hadden gegeven.

Facebook probeerde via de rechter een collectieve schadeprocedure te voorkomen. Maar dit verzoek is nu afgewezen. Google trok eind vorig jaar nog aan het langste in een soortgelijke zaak.

Dat de zaak gebruikers uit Illinois betreft is overigens geen toeval. Illinois is een van de weinige Amerikaanse staten waar uitgebreide wetgeving bestaat over biometrische gegevens. De klagers beweren dat Facebook die wetten heeft overtreden en per foto tot duizenden dollars moet aftikken. Het bedrijf zelf is het daar niet mee eens en voert aan dat de gebruikers zich op elk moment voor de betreffende dienst konden afmelden.