Antwerp Management School en Melexis hebben woensdagavond hun nieuwe leerstoel geïnaugureerd. Die zet neurowetenschappen en technologie in om organisaties doorheen de vierde industriële revolutie te loodsen.

Samenvallend met de viering van 60 jaar Antwerp Management School (AMS) en het vierdaags Future Forward Festival, werd woensdagavond in Antwerpen de nieuwe leerstoel 'Hoogperformante Organisaties ontwikkelen via Neurowetenschappen en Technologie' geïnaugureerd. Melexis is partner van de leerstoel. Met de grensoverleggende leerstoel krijgt AMS de kans om fundamenteel en toegepast onderzoek te doen naar het future-proof maken van organisaties en het ontwikkelen van evenwichtige leiders. Melexis, gespecialiseerd in innovatieve halfgeleider oplossingen, is al langer een rolmodel op het vlak van excellent presterende organisaties mét oog voor welzijn op het werk. CEO Françoise Chombar heeft het over het "creëren van een yin yang tussen mensen en resultaten".

Prof. Dr. Steven Poelmans is houder van de leerstoel, en heeft het over een vernieuwde invulling van het adagio 'mens sana in corpore sano': "Bedrijven die niet investeren in gezondheid en welzijn op het werk, worden straks uit de markt geconcurreerd. Het zijn de bedrijven die als eerste inzetten op het verzamelen, analyseren en toepassen van biometrische data voor het verhogen van performantie en welzijn die straks de koplopers van Industrie 4.0 zullen zijn", klinkt het.

"We zetten vijf onderzoekslijnen uit. In het NeuroTrainingLab kijken we hoe deelnemers onder druk interageren in real life cases. We maken hun reacties zichtbaar via biometrische gegevens en brengen de deelnemers paradoxaal leiderschap bij. In de onderzoekslijn Leading Digitalization onderzoeken we dan weer de rol van leiderschap en de implementatie van Big Data en Artificial Intelligence", aldus Steven Poelmans. De leerstoel moet zo aan zowel onderzoekers als mensen in de praktijk laten zien hoe principes en inzichten uit de neurowetenschappen hen kunnen helpen bij leiderschap, people management en welzijn op het werk.