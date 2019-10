Melexis heeft het derde kwartaal afgesloten met een omzet van 123,3 miljoen euro: een daling met 16 procent en net onder de analistenverwachtingen. Ook in de voorgaande kwartalen moest de producent van chips voor de autosector terrein prijsgeven. Melexis kampt met de "neerwaartse trend in de wereldwijde verkoop van wagens" en de onzekere geopolitieke situatie, maar ziet beterschap.

De analisten van het financiële nieuwsagentchap Bloomberg gingen in doorsnee uit van 123,7 miljoen euro. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er wel 3 procent vooruitgang. Ook het winstcijfer gaat onder de verwachtingen, met een bedrijfswinst (winst voor intresten en belastingen) van 18,2 miljoen euro. Hier lag de verwachting op 19,6 miljoen euro. De nettowinst halveerde bijna tot 15,4 miljoen euro.

CEO Françoise Chombar wijst in het resultatenbericht op de afgekoelde automarkt, maar ziet beterschap. "Vandaag kunnen we stellen dat de ernstige voorraadcorrecties die we de afgelopen negen maanden hebben ervaren, duidelijk aan het wegebben zijn." Het bestelgedrag van de klanten verbetert stap voor stap, heet dat. Voor het slotkwartaal gaat het bedrijf uit van 123 tot 129 miljoen euro omzet, wat moet uitmonden in een jaaromzet van 483 tot 489 miljoen euro.