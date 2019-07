Door de "onzekere economische en geopolitieke situatie" heeft Melexis zijn omzet in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw fors zien dalen. De producent van chips voor de autosector blijft bij zijn prognose dat zijn omzet dit jaar onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Het West-Vlaamse bedrijf keert een tussentijds dividend uit van 1,3 euro per aandeel.

Na een tegenvallend eerste kwartaal bedroeg de omzet van Melexis in het tweede kwartaal 120 miljoen euro. Het gaat om een daling met 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ondanks een positieve impact door wisselkoersen. Het bedrijfsresultaat kwam maar liefst 48 procent lager uit op 18,4 miljoen euro.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar boekte Melexis een omzet van 236,5 miljoen euro, een daling van 16 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018. Het bedrijfsresultaat kelderde met 51 procent tot 34,2 miljoen euro.

De chipproducent blijft bij zijn verwachting dat de omzet voor het volledige jaar onder het niveau van vorig jaar zal blijven. De tegenvallende resultaten zijn volgens CEO Françoise Chombar te wijten aan "een onzekere economische en geopolitieke situatie, veroorzaakt door spanningen in de wereldhandel en een voortgezette neerwaartse trend in de wereldwijde verkoop van wagens". Het is nog "onzeker op welk moment een verandering in het bestelgedrag van onze klanten zal optreden".