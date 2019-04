Mendix, maker van low-code-plaformen, wil meer mensen aan de applicatie-ontwikkeling krijgen. Het 'no-code'-programma dat het bedrijf vandaag voorstelde, moet iedereen - specifiek niet-IT'ers - toelaten om applicaties te bouwen.

Op zijn Mendix World-evenement in Rotterdam komt Siemens-dochter Mendix met een rijtje nieuwe aankondigingen. De opvallendste daarvan is waarschijnlijk de uitrol van Mendix Studio en Studio Pro: ontwikkelomgevingen die ondersteuning moet bieden voor ontwikkelaars en wat Mendix 'citizen developers' noemt.

Veel code, weinig code, geen code

Mendix bouwt 'low-code'-platformen: een reeks bouwstenen die het makkelijker moeten maken om te programmeren, zonder zelf veel lijnen code te schrijven. Het bedrijf, dat zichzelf ziet als een schakel tussen de business en het IT-departement, ziet de tijd nu rijp om een 'maker movement' te starten.

Nu er steeds meer nood is aan applicaties, en een steeds groter gebrek aan IT'ers, zo gaat de redenering, is het belangrijk om het ontwikkelen open te gooien naar meer mensen. De low-code-omgeving van het bedrijf is traditioneel gebouwd voor de business engineer, de schakel tussen de developer en de business analyst. Met Mendix Studio brengt het nu echter een 'no-code'-omgeving uit, waarmee ook de andere mensen in het bedrijf moeten kunnen werken. Mendix Studio is een visueel programma, een WYSIWYG-tool, waarmee mensen zonder veel codeerkennis (Mendix noemt ze 'citizen developers') kunnen meewerken aan het bedenken en ontwikkelen van applicaties.

Samen met Mendix Studio komt ook Mendix Studio Pro uit, de versie die het eigenlijke IT-departement een visuele omgeving moet bieden om eigen geavanceerde applicaties te ontwikkelen en code aan te passen. Die twee kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat ideeën bijvoorbeeld op een simpele manier kunnen worden uitgewerkt, en daarna naar IT kunnen gaan om gepolijst en getest te worden.

Native mobile apps en data hubs

Naast de no-code-software, haalt Mendix nog een rijtje aankondigingen boven op zijn conferentie. Interessant daarbij is de Data Hub, een data-catalogus die geïntegreerd is in het platform en de Mendix Studio software. Deze tool lijkt voornamelijk gemaakt voor grote bedrijven, wiens data over verschillende clouds en on-premise datacenters verspreid staan. Met de hub zou het mogelijk moeten zijn om de juiste gegevens snel te vinden, en ze via een 'drag-and-drop' interface in je nieuwe applicatie te stoppen.

Verder komt Mendix met integratie met Kubernetes, uitgebreide ondersteuning voor native mobile apps, en heeft het bedrijf samenwerkingen met (moederbedrijf) Siemens en SAP, waarbij een applicatie uit Mendix bijvoorbeeld in enkele klikken kan worden uitgerold in een SAP HANA omgeving.

Tot slot, omdat het 2019 is, komt Mendix met een AI-engine. Mendix Assist moet zorgen dat ontwikkelaars sneller kunnen werken. De engine werkt als een virtuele programmeur die volgende stappen voorstelt, flows controleert en potentiële fouten aangeeft. In Mendix Studio, voor de no-code-software, fungeert Mendix Assist als een virtuele gids die nieuwe gebruikers stap voor stap door het proces van applicatie-ontwikkeling leidt.