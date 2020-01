De wildgroei van technologieën heeft een survival of the fittest in het bedrijfsleven gecreëerd. Maar neuropsychologe Elke Geraerts nuanceert dat. In haar boek Authentieke Intelligentie voert ze een pleidooi voor menselijke vaardigheden.

Van een ding is Geraerts rotsvast overtuigd: mensen winnen het altijd van computers. De angst dat robots het weldra van ons overnemen, is volgens haar dus ongegrond. "We onderschatten de uniciteit van de mens", zegt ze onomwonden. "Onze creativiteit en verbeelding zijn bijna grenzeloos en we bezitten het unieke vermogen om abstract te denken. Geen enkel algoritme kan op tegen de capaciteiten die een mens kan bundelen tot een bepaald redeneervermogen. Waar een robot eerder expertise en kunde bezit over één specifieke niche, zijn wij mensen in staat om het totaalplaatje waar te nemen.

Dat zijn maar enkele van Geraerts vele argumenten waarom de mens nog steeds een streepje voor heeft op technologie. Toch ziet de neuropsychologe het allerminst als een strijd tussen menselijke wezens en robots. "Ik denk net dat de combinatie van de twee ongelooflijk belangrijk wordt", vervolgt ze. "Maar technologie moet wel degelijk ten dienste staan van de mens. Nu is het eerder andersom. Kijk maar naar alle prikkels die we toelaten en afgeleid raken bij elke pushmelding die binnenkomt op je smartphone. De chimpansee in onze hersenen hapt telkens toe op die impulsen. Op die manier wordt onze aandachtspanne steeds korter, en verliezen we de diepgang die ons als mens juist typeert. Als we dat op de lange termijn blijven toelaten, dán zullen we pas het onderspit moeten delven.

Elke Geraerts is op 20 februari te gast op She Goes ICT, waar ze een uitvoerige keynote geeft over authentieke intelligentie. Boek vandaag nog uw ticket voor She Goes ICT Op die avond onthullen we ook wie dit jaar ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year wordt. Alle informatie op www.shegoesict.be © DN

Levenslang leren

Al hoeft het zo'n vaart niet te lopen. In tegenstelling tot de meest vernuftige technologie heeft de mens immers wilskracht. Die moeten we, als het van Geraerts afhangt, maximaal benutten om niet toe te geven aan elke prikkel die ons brein binnendringt. "Pas als we daarbovenop ook de wil vinden om onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden, dan zijn we op de juiste weg."

Geraerts heeft het meer specifiek over het belang van levenslang leren, waar ze uitdrukkelijk voor pleit. De digitalisering dwingt sommige mensen - afhankelijk van de jobinhoud - om zich ergens verder in te verdiepen, terwijl anderen zich net in de breedte moeten bijscholen. Om het maar even in de termen van artificiële intelligentie te zeggen: het is tijd om onszelf te herprogrammeren.

"Telkens ik op bedrijfsbezoek ga, krijg ik keer op keer te horen over technologische upgrades. Maar dat nieuwe SAP-systeem zal niet de differentiator van je bedrijf zijn. Heb je al eens nagedacht over de optimalisatie van je menselijk kapitaal? Is je team divers genoeg waardoor je als bedrijf vandaag al de competenties hebt die morgen nodig zijn? Leidinggevenden moeten dringend wakker worden geschud en beseffen: ik moet niet enkel en alleen die artificiële, maar vooral mijn authentieke intelligentie aangrijpen."

Denkt u 'meer van dat'? Daar kunnen we voor zorgen! Elke Geraerts is op 20 februari te gast op She Goes ICT waar ze een uitvoerige keynote geeft over authentieke intelligentie. Boek snel uw ticket op www.shegoesict.be.

Van een ding is Geraerts rotsvast overtuigd: mensen winnen het altijd van computers. De angst dat robots het weldra van ons overnemen, is volgens haar dus ongegrond. "We onderschatten de uniciteit van de mens", zegt ze onomwonden. "Onze creativiteit en verbeelding zijn bijna grenzeloos en we bezitten het unieke vermogen om abstract te denken. Geen enkel algoritme kan op tegen de capaciteiten die een mens kan bundelen tot een bepaald redeneervermogen. Waar een robot eerder expertise en kunde bezit over één specifieke niche, zijn wij mensen in staat om het totaalplaatje waar te nemen. Dat zijn maar enkele van Geraerts vele argumenten waarom de mens nog steeds een streepje voor heeft op technologie. Toch ziet de neuropsychologe het allerminst als een strijd tussen menselijke wezens en robots. "Ik denk net dat de combinatie van de twee ongelooflijk belangrijk wordt", vervolgt ze. "Maar technologie moet wel degelijk ten dienste staan van de mens. Nu is het eerder andersom. Kijk maar naar alle prikkels die we toelaten en afgeleid raken bij elke pushmelding die binnenkomt op je smartphone. De chimpansee in onze hersenen hapt telkens toe op die impulsen. Op die manier wordt onze aandachtspanne steeds korter, en verliezen we de diepgang die ons als mens juist typeert. Als we dat op de lange termijn blijven toelaten, dán zullen we pas het onderspit moeten delven.Al hoeft het zo'n vaart niet te lopen. In tegenstelling tot de meest vernuftige technologie heeft de mens immers wilskracht. Die moeten we, als het van Geraerts afhangt, maximaal benutten om niet toe te geven aan elke prikkel die ons brein binnendringt. "Pas als we daarbovenop ook de wil vinden om onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden, dan zijn we op de juiste weg." Geraerts heeft het meer specifiek over het belang van levenslang leren, waar ze uitdrukkelijk voor pleit. De digitalisering dwingt sommige mensen - afhankelijk van de jobinhoud - om zich ergens verder in te verdiepen, terwijl anderen zich net in de breedte moeten bijscholen. Om het maar even in de termen van artificiële intelligentie te zeggen: het is tijd om onszelf te herprogrammeren. "Telkens ik op bedrijfsbezoek ga, krijg ik keer op keer te horen over technologische upgrades. Maar dat nieuwe SAP-systeem zal niet de differentiator van je bedrijf zijn. Heb je al eens nagedacht over de optimalisatie van je menselijk kapitaal? Is je team divers genoeg waardoor je als bedrijf vandaag al de competenties hebt die morgen nodig zijn? Leidinggevenden moeten dringend wakker worden geschud en beseffen: ik moet niet enkel en alleen die artificiële, maar vooral mijn authentieke intelligentie aangrijpen."