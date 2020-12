39,5 procent van de websites wereldwijd is gebouwd op basis van het gratis contentmanagementsysteem (CMS) WordPress. Daarmee is het verreweg het meest gebruikte sitebeheersysteem. Het aantal sites met WordPress steeg afgelopen jaar met 4,1 procentpunt. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau W3Techs.

Beveilingsexperts waarschuwen dat het enorme marktaandeel van WordPress ervoor zorgt dat het systeem een geliefd doelwit is voor hackers. Vooral verouderde plug-ins zijn daarbij een zwakke schakel. Afgelopen zomer heeft WordPress een functie toegevoegd die plug-ins automatisch bijwerkt.

Na WordPress wordt Shopify het meest gebruikt, een softwarepakket waarmee bedrijven makkelijk een webshop kunnen bouwen. Shopify heeft dit jaar een flinke groei doorgemaakt: 3,2 procent van de websites draait er nu op, terwijl dat op 1 januari van dit jaar nog maar 1,9 procent was. Vermoedelijk komt dat doordat veel bedrijven door de coronamaatregelen moesten omschakelen naar onlineverkoop.

Websites die helemaal geen CMS gebruiken maken in de recentste editie van de jaarlijkse telling voor het eerst niet meer de grootste groep uit: 38,4 procent van de sites wordt nog met de hand aangepast. Bij de vorige editie was dat nog 43,1 procent.

Beveilingsexperts waarschuwen dat het enorme marktaandeel van WordPress ervoor zorgt dat het systeem een geliefd doelwit is voor hackers. Vooral verouderde plug-ins zijn daarbij een zwakke schakel. Afgelopen zomer heeft WordPress een functie toegevoegd die plug-ins automatisch bijwerkt.Na WordPress wordt Shopify het meest gebruikt, een softwarepakket waarmee bedrijven makkelijk een webshop kunnen bouwen. Shopify heeft dit jaar een flinke groei doorgemaakt: 3,2 procent van de websites draait er nu op, terwijl dat op 1 januari van dit jaar nog maar 1,9 procent was. Vermoedelijk komt dat doordat veel bedrijven door de coronamaatregelen moesten omschakelen naar onlineverkoop.Websites die helemaal geen CMS gebruiken maken in de recentste editie van de jaarlijkse telling voor het eerst niet meer de grootste groep uit: 38,4 procent van de sites wordt nog met de hand aangepast. Bij de vorige editie was dat nog 43,1 procent.