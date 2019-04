Merkator breidt uit naar Spanje

Het Belgische Merkator heeft een kantoor geopend in het Noord-Spaanse Oviedo. Het softwarebedrijf hoopt er nieuw personeel aan te trekken, maar wil ook de Zuid-Europese markt betreden.

Merkator levert geospatiale IT-oplossingen op basis van data uit het publieke domein voor onder meer de telecomsector. Het bedrijf telt momenteel 75 werknemers, met R&D in Brussel, en ook twee kantoren in Nederland.

Met een nieuw kantoor in Asturië hoopt het bedrijf in de eerste plaats nieuw personeel aan te trekken. "Vandaag zitten we met een tekort aan experts in België voor onze nichemarkt. Door de sterke groei van de afgelopen jaren, moeten we snel ontwikkelaars vinden. Aangezien we die niet in België vinden, moeten we ze elders gaan zoeken," vertelt Luc De Heyn, verantwoordelijk voor business development bij Merkator.

De keuze voor de locatie van het nieuwe kantoor viel op het technologiepark van Asturië. "Oviedo heeft een goede universiteit, dat kan ons helpen om sneller te groeien. Het nieuwe kantoor is ook een ideaal startpunt om onze software en services te gaan verdelen in Zuid-Europa."