Softwarebedrijf Merkator neemt sectorgenoot GIM over. Daarmee verdubbelt het bedrijf in omzet en medewerkers. De bedoeling is om samen betere geospatiale oplossingen te maken.

Merkator is een geospatial asset management solution provider en bestaat sinds 2011. GIM bestaat sinds 1994, telt zo'n zeventig mensen en legt zich toe op geospatiale data-integratie. Het bedrijf is ook in Wallonië en Luxemburg actief onder GIM Wallonie.

Nu komen beide bedrijven samen waarbij software, data en services meer op elkaar in zullen spelen. Samen zal Merkator 180 mensen tellen en zo'n 500 klanten in de Benelux. Eerder in 2018 nam het bedrijf ook landgenoot NetworkMining over.

'Ons gezamenlijk plan is om een magische geospatiale driehoek te creëren waar software, data en services elkaar aanvullen,' zegt Geert De Coensel, CEO van Merkator. 'Die driehoek is cruciaal om sleuteloplossingen te maken. Software heeft data nodig en omgekeerd. Dat combineren met professionele services die extra waarde toevoegen maakt een uniek aanbod in de Belgische markt en daarbuiten in een geografische context.'

Merkator is een geospatial asset management solution provider en bestaat sinds 2011. GIM bestaat sinds 1994, telt zo'n zeventig mensen en legt zich toe op geospatiale data-integratie. Het bedrijf is ook in Wallonië en Luxemburg actief onder GIM Wallonie.Nu komen beide bedrijven samen waarbij software, data en services meer op elkaar in zullen spelen. Samen zal Merkator 180 mensen tellen en zo'n 500 klanten in de Benelux. Eerder in 2018 nam het bedrijf ook landgenoot NetworkMining over.'Ons gezamenlijk plan is om een magische geospatiale driehoek te creëren waar software, data en services elkaar aanvullen,' zegt Geert De Coensel, CEO van Merkator. 'Die driehoek is cruciaal om sleuteloplossingen te maken. Software heeft data nodig en omgekeerd. Dat combineren met professionele services die extra waarde toevoegen maakt een uniek aanbod in de Belgische markt en daarbuiten in een geografische context.'