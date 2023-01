De merkwaarde van de grootste IT-dienstenleveranciers blijft significant groeien. De pandemie bracht geen vertraging of verzwakking. Voornamelijk Indiase IT-spelers gingen er fors op vooruit, met LTIMindtree dat de kroon spant.

Elk jaar brengt het consultancybureau Brand Finance de merkwaarde van de 5.000 grootste merken wereldwijd in kaart. Brand Finance hanteert een eigen methodologie waarbij de waarde van alle handelsmerken en onder meer ook de marketinggerelateerde eigendomsrechten mee in kaart gebracht worden. Daar komen een honderdtal rapporten uit voort, waarvan pas het 'IT Services 25' rapport gepubliceerd werd: een ranking van de 25 meest waardevolle en sterkste merken in de IT-servicesmarkt.

Accenture leidt

Sinds 2019 wordt die lijst al aangevoerd door Accenture en dat is ook in editie 2023 niet anders. De ICT-dienstenleverancier gaat er zelfs nog sterk op vooruit (+10%) en klokt nu af op een merkwaarde van afgerond 40 miljard dollar. Brand Finance ziet sterke expertise in digital, cloud en security. De sterke digitale ecosystemen en partnerships met andere merken als Google Cloud, Microsoft en Meta versterken de merkwaarde van Accenture.

TCS en Infosys groeien elk met zo'n 2 procent en verstevigen zo hun tweede en derde plek in de ranking. Het TCS-merk is zo volgens de consultants 17,2 miljard dollar waard. Infosys - net als TCS een Indiase speler - krijgt een merkwaarde van 13 miljard dollar opgespeld. IBM Consulting vinden we net als vorig jaar op de vierde plaats terug. Capgemini wint een plaatsje, gevolgd door NTT Data dat 3 plaatsen omhoog kruipt in de ranking. Het Japanse merk NTT Data is 8,9 miljard dollar waard en blijft zo nipt voor Cognizant dat een licht verlies in merkwaarde incasseert.

De top-25 van IT Services Providers op basis van hun berekende merkwaarde. © Brand Finance

Indiase spelers domineren

De dominantie van (deels) Indiase IT-dienstenleveranciers - naast de Amerikaanse spelers uiteraard - valt op. Het merk HCLTech is 7 procent meer waard - 6,5 miljard dollar meer precies - dan vorig jaar, toen het nog HCL Technologies heette. Van de vier grote in India gebaseerde technologiebedrijven uit de top-10 is HCLTech de sterkst stijgende. Wipro - nog een Indiaas bedrijf - en het Japanse Fujitsu sluiten de top-10 af. Het Indiase Tech Mahinda strandt op plaats 11 met een weliswaar sterke stijging van 15% in merkwaarde.

De merkwaarde van de top-25 grootste IT Services Providers, uitgesplitst per land. © Brand Finance

LTIMindtree is sterkste stijger

En ook de sterkste stijger uit de ranking is te vinden in India. De merkwaarde van LTIMindtree neemt met maar liefst 74,8% toe tot 1,9 miljard dollar. LTIMindtree is het merk dat ontstond na de fusie van L&T Infotech en Mindtree vorig jaar. Die fusie zorgde voor extra kapitaal en investeringen in technologie en talent. LTIMindtree steekt de ambitie niet onder stoelen of banken dat het een grote speler in de IT-industrie wil worden en stopt bijgevolg heel wat middelen in de groei van het merk.

IT-serviceproviders zijn dus sterk uit de pandemie gekomen, onder meer door de hoge vraag naar diensten rond digitale transformatie. Lorenzo Coruzzi, Associate Director bij Brand Finance ziet op korte termijn wel een afzwakkende vraag als gevolg van het macro-economische klimaat, de stijgende inflatie en de geopolitieke spanningen. 'Daardoor herbekijken bedrijven hun uitgaven rond technologie. Maar op langere termijn blijft er substantiële vraag naar diensten om af te kunnen stappen van oudere, legacy technologie. En dat is toch de silver lining voor IT-servicesleveranciers', aldus Coruzzi. Brand Finance publiceert overigens ook elk jaar een algemene top 100 van techbedrijven. De editie voor 2023 moet nog verschijnen.

