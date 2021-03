Het Nederlandse softwarebedrijf MessageBird heeft twee overnames gedaan. Het kocht het Nederlandse 24sessions, dat zich bezighoudt met videobellen, en het Amerikaanse Hull, een bedrijf voor gegevensbeheer. MessageBird verzorgt chatverkeer tussen bedrijven en hun klanten.

Topman Robert Vis wilde niet kwijt hoeveel MessageBird neertelde voor 24sessions en Hull, maar liet wel weten dat het bedrijf meer dan de helft van de 200 miljoen dollar die het in oktober ophaalde bij investeerders al heeft uitgegeven. Eind vorig jaar kocht MessageBird ook al het bedrijf Pusher voor 35 miljoen dollar. Dat bedrijf heeft een platform waarmee verschillende softwaretalen en -diensten aan elkaar geknoopt kunnen worden.

Ontbrekend onderdeel

De waarde van MessageBird werd bij de laatste investeringsronde opdrie miljard dollar ingeschat. Vis gaf aan dat videobellen een ontbrekend onderdeel was bij zijn bedrijf, dat wel chat- en e-maildiensten bood. Vooral banken, bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg hadden daar behoefte aan.

Verwacht wordt dat MessageBird nog dit jaar naar de beurs gaat. Volgens Vis bereidt het bedrijf zich daar wel op voor, maar is het een optie en geen doel of noodzaak. 'We zitten al een tijdje tegen winstgevendheid aan en hebben vrij veel toegang tot geld van investeerders, maar we krabbelen ook niet terug. Als bedrijf zijn we binnenkort klaar voor een beursgang. Het is alleen nog de vraag of we het ook gaan doen.'

Topman Robert Vis wilde niet kwijt hoeveel MessageBird neertelde voor 24sessions en Hull, maar liet wel weten dat het bedrijf meer dan de helft van de 200 miljoen dollar die het in oktober ophaalde bij investeerders al heeft uitgegeven. Eind vorig jaar kocht MessageBird ook al het bedrijf Pusher voor 35 miljoen dollar. Dat bedrijf heeft een platform waarmee verschillende softwaretalen en -diensten aan elkaar geknoopt kunnen worden.De waarde van MessageBird werd bij de laatste investeringsronde opdrie miljard dollar ingeschat. Vis gaf aan dat videobellen een ontbrekend onderdeel was bij zijn bedrijf, dat wel chat- en e-maildiensten bood. Vooral banken, bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg hadden daar behoefte aan.Verwacht wordt dat MessageBird nog dit jaar naar de beurs gaat. Volgens Vis bereidt het bedrijf zich daar wel op voor, maar is het een optie en geen doel of noodzaak. 'We zitten al een tijdje tegen winstgevendheid aan en hebben vrij veel toegang tot geld van investeerders, maar we krabbelen ook niet terug. Als bedrijf zijn we binnenkort klaar voor een beursgang. Het is alleen nog de vraag of we het ook gaan doen.'