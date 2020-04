Facebook breidt haar video-opties voor Messenger, WhatsApp en Instagram stevig uit. In Messenger wordt het zelfs mogelijk om videogesprekken met vijftig mensen tegelijk te organiseren.

Voor Facebook en Messenger gaat het over Messenger Rooms, groepsgesprekken die tot vijftig mensen bij elkaar zet, zonder tijdslimiet. Daarbij kan je ook mensen die geen Facebookaccount hebben uitnodigen, de tool werkt zowel op computers als telefoons en er hoeft geen app te worden geïnstalleerd.

De functie wordt binnenkort uitgerold voor Messenger. Het wordt naast videobellen ook mogelijk om spelletjes te spelen in Rooms en AR-filters te gebruiken in een videochat. Wie een Room aanmaakt kan ook bepalen of mensen wie de Room te zien krijgen en wanneer er niemand meer mag bijkomen.

Messenger Rooms © Facebook

Op termijn komen er ook Rooms voor Instagram Direct en WhatsApp, maar intussen wordt het aantal videogesprekken in WhatsApp opgetrokken tot acht personen.

Op Facebook zelf komt de functie 'Live With' terug, waarbij je iemand anders kan uitnodigen in je Facebook Live uitzending. Ook wordt het mogelijk om events op Facebook als 'online only' aan te geven.

Instagram Live wordt voortaan ook via pc te bekijken, of je kan vanaf je pc poste naar IGTV.

Facebook Messenger Rooms laat videogesprekken met 50 mensen toe. © Facebook

Voor Facebook en Messenger gaat het over Messenger Rooms, groepsgesprekken die tot vijftig mensen bij elkaar zet, zonder tijdslimiet. Daarbij kan je ook mensen die geen Facebookaccount hebben uitnodigen, de tool werkt zowel op computers als telefoons en er hoeft geen app te worden geïnstalleerd.De functie wordt binnenkort uitgerold voor Messenger. Het wordt naast videobellen ook mogelijk om spelletjes te spelen in Rooms en AR-filters te gebruiken in een videochat. Wie een Room aanmaakt kan ook bepalen of mensen wie de Room te zien krijgen en wanneer er niemand meer mag bijkomen.Op termijn komen er ook Rooms voor Instagram Direct en WhatsApp, maar intussen wordt het aantal videogesprekken in WhatsApp opgetrokken tot acht personen.Op Facebook zelf komt de functie 'Live With' terug, waarbij je iemand anders kan uitnodigen in je Facebook Live uitzending. Ook wordt het mogelijk om events op Facebook als 'online only' aan te geven.Instagram Live wordt voortaan ook via pc te bekijken, of je kan vanaf je pc poste naar IGTV.