Amazon-topman Jeff Bezos heeft ontwerpen getoond van het toestel waarmee hij binnen enkele jaren op de maan wil landen.

Bezos werkt met zijn bedrijf Blue Origin al enkele jaren aan ruimtevaartplannen. De bedoeling is om in eerste instantie een onbemand herbruikbare maanlander, Blue Moon Lander, naar daar te sturen.

Wat we nu zien van Blue Moon is voorlopig nog maar een mock-up. Wel laat bezos verstaan dat de maanlander vier zelfrijdende rovers kan meenemen, satellieten die rond de maan worden gestuurd en wetenschappelijke instrumenten.

Blue Moon Lander © REUTERS

De BE-7 raketmotor voor de Blue Moon Lander © REUTERS

Blue Moon zal worden aangestuurd met een nieuwe raketmotor die de naam BE-7 meekrijgt. De bedoeling is dat Blue Moon zo'n 15.000 kilo weegt bij vertrek en zo'n 3.175 kilo bij aankomst.

Op de eerste nieuwe vlucht naar de maan is het nog even wachten. Amerikaans president Donald Trump gaf aan dat hij tegen eind 2024 wil dat er opnieuw Amerikanen naar de maan gaan. Bezos ziet dat haalbaar, maar vooral omdat zijn bedrijf er al sinds 2016 mee bezig is.

De ambitie van Bezos is om de maan op termijn bewoonbaar te maken. Al nuanceert hij zelf dat dat een project is dat meerdere generaties zal beslaan. Zo hebben medewerkers van Blue Origin al aangegeven dat de zuidpool van de maan het interessantst is omdat daar ijsresten zijn gevonden in kraters. Die kunnen in theorie ooit worden omgezet in waterstof. Om die reden werkt de Blue Moon Lander ook op vloeibaar waterstof.