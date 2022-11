In het dreigingsrapport van Meta meldt het bedrijf beïnvloedingscampagnes van China en Rusland. Maar ook de VS voerde die uit in het Midden-Oosten, hetzij met belabberd resultaat.

Meta meldt regelmatig dat het netwerken van Russische origine oprolt die als doel hebben om desinformatie te verspreiden. Maar nu zegt het bedrijf in haar rapport voor het derde kwartaal dat ook uit eigen land zulke campagnes worden opgestart.

Het gaat om een beïnvloedingscamapgne die onder meer mikte op landen als Afghanistan, Iran, Irak,Kazachstan, Rusland, Syrië, Yemen en andere regio's in en rond het Midden-Oosten. Daarbij werden 39 accounts, 16 pagina's en 2 groepen op Facebook gebruikt en 26 instagram accounts.

De accounts deden zich onder meer voor als kleine mediakanalen, die ook actief waren op YouTube, Twitter, Telegram en andere netwerken. Vaak deelden ze dezelfde meme, maar dan met hun eigen logo en van daaruit ging het zowel over sport en cultuur in de regio, maar ook kritiek op landen als Iran of Rusland, met lof voor Amerika.

Meta zegt dat individuen achter die accounts gelinkt zijn aan het Amerikaanse leger. Er werd geprobeerd om de identiteit en de coördinatie tussen de accounts en pagina's te verbergen, maar dat lukte niet. Zo opereerden de daders vooral tijdens Amerikaanse werkuren, in plaats van de tijdzone van de landen waarop ze mikten.Ook moest Meta verschillende zaken verwijderen omdat ze in strijd waren met haar beleid. De profielen achter de campagne gebruikten onder meer door AI gegenereerde profielfoto's.

Uiteindelijk had de campagne van het Amerikaanse leger een beperkte impact. Er werd zo'n 2.500 dollar uitgegeven om de pagina's te promoten, maar er werden slechts 22.000 mensen bereikt, met zo'n 400 mensen in de facebookgroepen.

Rusland en China

Dat Rusland ook zo'n campagnes voert is al langer bekend. Deze keer ontdekte Meta 1.633 accounts, 703 pagina's, één groep en 29 Instagram accounts die zich hadden gericht op Duitsland, Frankrijk, Italië, Oekraïne en het VK. Ze deden zich onder meer voor als legitieme nieuwsmedia zoals Der Spiegel, The Guardian en Bild.

De Chinese desinformatiepogingen, of toch diegenen die door Meta werden ontdekt, kwamen vanuit 81 accounts, acht pagina's, één groep en twee Instagram accounts. Zij hadden hun pijlen gericht op de VS, Tsjechië en in beperkte mate op Chinees- en Franssprekende gebruikers wereldwijd.

