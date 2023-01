Adverteerders op Instagram en Facebook zullen binnenkort geen gerichte reclame meer kunnen afvuren op jongeren op basis van hun geslacht. Dat heeft Meta, het moederbedrijf van de platformen, bekendgemaakt.

Vanaf februari zullen bedrijven die gericht willen adverteren bij jongeren, dat enkel nog kunnen op basis van hun leeftijd en hun locatie. Zo is zeker dat de inhoud van de advertenties gepast en nuttig is, aldus het bedrijf. Ook zal de geschiedenis in de apps - welke pagina's of posts geliked werden - niet meer bepalen welke advertenties tieners te zien krijgen. De minderjarige gebruikers van Instagram en Facebook zullen tot slot ook de mogelijkheid krijgen om aan te geven welke advertenties ze liever niet meer zien.

Vanaf februari zullen bedrijven die gericht willen adverteren bij jongeren, dat enkel nog kunnen op basis van hun leeftijd en hun locatie. Zo is zeker dat de inhoud van de advertenties gepast en nuttig is, aldus het bedrijf. Ook zal de geschiedenis in de apps - welke pagina's of posts geliked werden - niet meer bepalen welke advertenties tieners te zien krijgen. De minderjarige gebruikers van Instagram en Facebook zullen tot slot ook de mogelijkheid krijgen om aan te geven welke advertenties ze liever niet meer zien.