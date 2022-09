Moederbedrijf van Facebook Meta Platforms wil zijn kosten met een tiende terugbrengen. De reorganisatie zou niet gepaard gaan met gedwongen ontslagen al zal personeel de ingrepen wel gaan merken.

Ingewijden melden aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die het nieuws naar buiten bracht, dat op verschillende afdelingen gereorganiseerd wordt. Daarbij wordt het werknemers moeilijk gemaakt te solliciteren naar andere functies binnen het bedrijf.

De kostenbesparing van 10 procent zou volgens Meta nodig zijn vanwege de stevige concurrentie. Ook de groei van het bedrijf stagneerde de afgelopen tijd. Meta sprak zelf over het stellen van 'meedogenloze prioriteiten', aldus de krant.

De aankondiging nu is mogelijk een voorbode van grotere ingrepen, denken de bronnen. Directeur Mark Zuckerberg zei vorige maand dat het plan is 'om de groei van het personeelsbestand het komende jaar geleidelijk te verminderen'

Google

Amerikaanse media meldden vorige week al dat Google ook de kosten wil terugbrengen. Het bedrijf grijpt onder andere in bij zijn ideeënbroedplaats Area 120. The Wall Street Journal meldt nu dat er vijftig banen verdwijnen. Daarvan is ongeveer de helft nu nog werkzaam bij de interne kweekvijver. Google geeft hen drie maanden de tijd om te solliciteren om binnen het bedrijf te blijven.

