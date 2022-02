Meta, het moederbedrijf van Facebook, gaat 90 miljoen dollar betalen om een punt te zetten achter een zoveelste zaak rond schendingen van de privacy van Facebookgebruikers.

Het sociale netwerk werd ervan beschuldigd om de online activiteiten van zijn gebruikers gevolgd te hebben, zelfs nadat ze uitgelogd waren van het platform. Facebook wilde zo gegevens verzamelen om zijn advertenties gerichter te kunnen laten zien aan gebruikers.

Het akkoord voorziet in 90 miljoen voor de deelnemers van een class action die kunnen bewijzen dat ze door deze techniek getroffen werden. Het gaat om Amerikaanse gebruikers die tussen 2010 en 2011 gevolgd werden. Meta neemt zich verder voor om alle persoonlijke informatie die zo verzameld werd bij deze gebruikers te isoleren en te vernietigen. Meta wijst er verder op dat dit probleem, waarbij gebruikers met cookies ook buiten Facebook gevolgd werden, al lange tijd niet meer toegepast wordt. 'Een oplossing vinden in dit dossier, meer dan tien jaar oud, is in het belang van onze gemeenschap en onze aandeelhouders', aldus een Meta-woordvoerder.

