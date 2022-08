Meta, het moederbedrijf van Facebook, legt 37,5 miljoen dollar op tafel omdat het in de VS mobiele gebruikers volgde, ook als ze hun locatie expliciet hadden uitgezet. Meta zelf ziet het probleem niet.

De zaak werd al in november 2018 aangespannen. Meta wordt niet veroordeeld, maar schikt voor 37,5 miljoen dollar. De rechtbank in San Francisco moet het voorstel tot schikking wel nog goedkeuren.

Mobiele gebruikers van Facebook krijgen regelmatig advertenties op basis van waar ze zijn geweest. Maar wie de locatie uitzette op het toestel, werd alsnog getraceerd door Facebook op basis van hun IP-adres. Daarmee schendt Meta de lokale wetgeving in Californië, maar ook haar eigen privacybeleid zegt Reuters.

Meta ziet dat anders. Tegenover het persbureau geeft het geen commentaar, maar het ontkent wel dat het in de fout ging.

Halve dag winst

Veel financiële schade doet de boete niet. Meta haalde in het tweede kwartaal nog een nettowinst van net geen 6,7 miljard dollar. De boete komt zo ongeveer neer op de helft van wat Meta op één dag verdient.

