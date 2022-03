Facebook-moeder Meta en Ray-Ban maken hun slimme bril beschikbaar in vier bijkomende landen, waaronder België. De bedrijven kondigden ook nieuwe softwarefuncties en kleurvariaties aan voor de Ray-Ban Stories, zoals het gadget heet.

Behalve naar ons land komt de bril deze week ook naar Frankrijk, Spanje en Oostenrijk, waarmee de Ray-Ban Stories nu in tien landen te koop is. Het slimme van het gadget zit 'm in enerzijds in de dubbele 5-megapixelcamera's om foto's en video's vast te leggen, en anderzijds in het audiogedeelte dat bestaat uit zogeheten open-ear speakers en drie geïntegreerde microfoons.

Geen AR

De foto's en filmpjes die je met de bril schiet, kan je meteen daarna bekijken én sharen via de Facebook View-app, die beschikbaar is voor iOS en Android. Verder kan je met het gadget muziek beluisteren of een telefoongesprek voeren, waarbij een touchpad en capture-knop voor de bediening instaan. Verwacht van de Ray-Ban Stories Smart Glasses evenwel geen augmented reality-functies (AR): zó geavanceerd is dit speleding ook weer niet.

De bril van Meta en Ray-Ban is verkrijgbaar in 28 verschillende stijl-, kleur- en lensvariaties. De brillenglazen zijn ook verkrijgbaar op sterkte. Ze kunnen volledig transparant zijn of je kan kiezen voor een G15-filter, gepolariseerde glazen, gradiënt glazen en Transitions Light Intelligent Lenses , die zich aanpassen aan alle lichtomstandigheden.

De Ray-Ban Stories is beschikbaar vanaf 329 euro wordt geleverd met een draagbaar oplaadetui.

© Ray-Ban/Meta

Behalve naar ons land komt de bril deze week ook naar Frankrijk, Spanje en Oostenrijk, waarmee de Ray-Ban Stories nu in tien landen te koop is. Het slimme van het gadget zit 'm in enerzijds in de dubbele 5-megapixelcamera's om foto's en video's vast te leggen, en anderzijds in het audiogedeelte dat bestaat uit zogeheten open-ear speakers en drie geïntegreerde microfoons.De foto's en filmpjes die je met de bril schiet, kan je meteen daarna bekijken én sharen via de Facebook View-app, die beschikbaar is voor iOS en Android. Verder kan je met het gadget muziek beluisteren of een telefoongesprek voeren, waarbij een touchpad en capture-knop voor de bediening instaan. Verwacht van de Ray-Ban Stories Smart Glasses evenwel geen augmented reality-functies (AR): zó geavanceerd is dit speleding ook weer niet.De bril van Meta en Ray-Ban is verkrijgbaar in 28 verschillende stijl-, kleur- en lensvariaties. De brillenglazen zijn ook verkrijgbaar op sterkte. Ze kunnen volledig transparant zijn of je kan kiezen voor een G15-filter, gepolariseerde glazen, gradiënt glazen en Transitions Light Intelligent Lenses , die zich aanpassen aan alle lichtomstandigheden.De Ray-Ban Stories is beschikbaar vanaf 329 euro wordt geleverd met een draagbaar oplaadetui.