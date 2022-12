Het Amerikaanse bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram - Meta - heeft het Kempens bedrijf Luxexcel overgenomen. Dat meldt De Tijd en werd woensdag bevestigd door Meta.

Luxexcel is een Belgisch-Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in 3D-printtechnologie voor complexe brilglazen op voorschrift. "We zijn verheugd dat het team van Luxexcel zich bij Meta heeft aangesloten", laat de Amerikaanse techreus kort weten. "Het bestaande partnerschap tussen de twee bedrijven wordt zo verdergezet."

Volgens De Tijd betaalde Meta een stevige prijs voor het Kempense bedrijf. Dat zou meteen goed nieuws zijn voor de Vlaamse belastingbetaler, die via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) investeerde in Luxexcel. PMV geeft voorlopig geen commentaar.

Meta zou geïnteresseerd zijn in het bedrijf in het kader van bredere plannen rond augmented reality en virtual reality brillen. Die brillen zijn noodzakelijk om Zuckerbergs visie rond het metaverse te realiseren.

Luxexcel is een Belgisch-Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in 3D-printtechnologie voor complexe brilglazen op voorschrift. "We zijn verheugd dat het team van Luxexcel zich bij Meta heeft aangesloten", laat de Amerikaanse techreus kort weten. "Het bestaande partnerschap tussen de twee bedrijven wordt zo verdergezet." Volgens De Tijd betaalde Meta een stevige prijs voor het Kempense bedrijf. Dat zou meteen goed nieuws zijn voor de Vlaamse belastingbetaler, die via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) investeerde in Luxexcel. PMV geeft voorlopig geen commentaar.Meta zou geïnteresseerd zijn in het bedrijf in het kader van bredere plannen rond augmented reality en virtual reality brillen. Die brillen zijn noodzakelijk om Zuckerbergs visie rond het metaverse te realiseren.