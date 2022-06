Meta, het bedrijf rond Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft met Guy Rosen voor het eerst een Chief Information & Security Officer aangesteld.

Rosen werkt sinds 2013 voor Facebook en wordt de eerste CISO van het bedrijf. Het is de eerste keer dat het die positie invult, al was eerder Alex Stamos er tot 2018 Chief Security Officer en neemt Nathaniel Gleicher de functie van Head of Security Policy waar.

Rosen bevestigt het nieuws zelf op Twitter. daar zegt hij dat hij zich toelegt op de veiligheidsrisico's voor gebruikers, het bedrijf en de sector.

In een interne memo van CEO Mark Zuckerberg, die Reuters kon inkijken, staat te lezen dat de promotie van Rosen 'Een extra stap is om de veiligheid, die in ons DNA zit, te verbeteren, en ons leiderschap en governance rond securitykwesties te versterken.'

Die hoerasfeer verdient echter heel wat nuance. In haar bijna twintigjarig bestaan heeft Facebook een absoluut brokkenparcours gereden op vlak van veiligheid. Gelekte documenten toonden de afgelopen jaren meermaals aan hoe het bedrijf groei en user engagement ver boven veiligheid plaatste. Zo kon een quiz-app enkele jaren geleden data van tientallen miljoenen gebruikers illegaal verzamelen op Facebook, wat leidde tot het Cambridge Analytica-schandaal.

Het platform blijft ook een verzamelbak van pogingen tot oplichting en phishing die vaak gewoon via advertenties worden aangeboden, maar niet worden gecontroleerd door Facebook/Meta zelf. Dat veiligheid in het DNA van Facebook zit, valt dus met een stevige korrel zout te nemen.

