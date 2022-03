Meta, het moederbedrijf boven Facebook en Instagram, gaat een tijdelijke uitzondering maken op zijn richtlijnen rond haatdragend en gewelddadig taalgebruik. Vanwege de Russische inval in Oekraïne zal het oproepen tot geweld tegen Russische leiders in bepaalde landen niet verwijderen, besliste het bedrijf donderdag.

Volgens persagentschap Reuters zullen posts die bijvoorbeeld oproepen tot de dood van de Russische president Vladimir Poetin of zijn Wit-Russische bondgenoot Alexander Loekasjenko niet verwijderd worden in onder meer Rusland, Oekraïne en Polen. Volgens een interne mail die Reuters kon inkijken, geldt de tijdelijke versoepeling ook voor Armenië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovakije.

"We stellen ons tolerant op tegenover bepaalde politieke uitlatingen die normaal gezien in strijd zijn met onze regels", bevestigt Meta-woordvoerder Andy Stone aan het Franse persagentschap AFP. Oproepen tot geweld tegen gewone Rusissche burgers worden wel gewoon verwijderd, benadrukt Stone.

Het Kremlin kondigde vorige week aan dat het Facebook bant omdat het bedrijf de toegang van Russische media tot het platform zou inperken. Ook de toegang tot Twitter wordt volgens de microblogsite beperkt in Rusland.

Rusland niet blij

Op de nieuwe beleidswijziging van Facebook komt ook kritiek vanuit Rusland. De Russische ambassade in de VS eist dat Facebook haar 'extremistische activiteiten' stopzet.

'Meta's agressief en crimineel beleid, leidend tot haat en vijandigheden naar Russen toe, is buitensporig,' klinkt het bij de ambassade van Rusland, het land dat deze week nog een kinderziekenhuis in Marioepol bombardeerde.

Volgens persagentschap Reuters zullen posts die bijvoorbeeld oproepen tot de dood van de Russische president Vladimir Poetin of zijn Wit-Russische bondgenoot Alexander Loekasjenko niet verwijderd worden in onder meer Rusland, Oekraïne en Polen. Volgens een interne mail die Reuters kon inkijken, geldt de tijdelijke versoepeling ook voor Armenië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovakije."We stellen ons tolerant op tegenover bepaalde politieke uitlatingen die normaal gezien in strijd zijn met onze regels", bevestigt Meta-woordvoerder Andy Stone aan het Franse persagentschap AFP. Oproepen tot geweld tegen gewone Rusissche burgers worden wel gewoon verwijderd, benadrukt Stone.Het Kremlin kondigde vorige week aan dat het Facebook bant omdat het bedrijf de toegang van Russische media tot het platform zou inperken. Ook de toegang tot Twitter wordt volgens de microblogsite beperkt in Rusland.Op de nieuwe beleidswijziging van Facebook komt ook kritiek vanuit Rusland. De Russische ambassade in de VS eist dat Facebook haar 'extremistische activiteiten' stopzet.'Meta's agressief en crimineel beleid, leidend tot haat en vijandigheden naar Russen toe, is buitensporig,' klinkt het bij de ambassade van Rusland, het land dat deze week nog een kinderziekenhuis in Marioepol bombardeerde.