Een voorstel van de Ierse privacytoezichthouder om het gebruik van standaardclausules voor het versturen van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten te blokkeren, lijkt op de lange baan te worden geschoven. Dat betekent dat bedrijven als Meta dat nog een tijd mogen blijven doen.

De Ierse Data Protection Commissioner (DPC) meldt in een verklaring aan Politico dat andere Europese privacytoezichthouders bezwaren hebben ingediend tegen het voorstel, waardoor er een stevige vertraging zal komen over de uitvoer ervan.

Waarover gaat het?

De DPC maakte in juli bekend dat de organisatie het gebruik van standaardclausules door Meta aan banden wilde leggen. Die standaardclausules worden gebruikt om persoonlijke gegevens van EU-burgers naar de Verenigde Staten te kunnen sturen ter verwerking. Dat mag niet onder de Europese privacyregels, en werd nog eens bevestigd met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In 2020 besloot het Hof dat aan dataoverdracht tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) grote risico zijn verbonden. Zo zou deze data hierdoor kunnen worden blootgesteld aan surveillance door de Amerikaanse overheid.

Meta dreigde er al mee om zijn activiteiten in de EU volledig stil te leggen als het geen data meer naar de VS mocht sturen, maar daar komt het dus nog niet aan. Het besluit van de DPC moet namelijk nog worden goedgekeurd door andere privacytoezichthouders uit EU-lidstaten, en dat proces loopt nu vertraging op. De Ierse DPC is verantwoordelijk voor controles op Facebook, omdat de techgigant (zoals nogal wat andere techgiganten) zijn Europese hoofdzetel in Ierland heeft.

