De Amerikaanse toezichthouder FTC laat de overname van Within door Facebook-moederbedrijf Meta Platforms uiteindelijk doorgaan. De waakhond had de acquisitie eerder geprobeerd tegen te houden via een rechtszaak. Die verloor de FTC echter. Nu sluit de waakhond ook verdere juridische acties uit.

De overname van de start-up Within, die een fitness-app maakt die met virtual reality werkt, werd al eind 2021 aangekondigd door Meta. Maar de FTC, onder leiding van de door Joe Biden aangestelde Lina Khan, wilde ook de aankoop van een kleine start-up niet zomaar laten passeren. De waakhond stelt dat dergelijke kleine aankopen ook in potentie de concurrentie kunnen gaan beperken.

Metaverse

De rechtbank bepaalde dat de FTC niet genoeg bewijs aanleverde dat daar in dit geval sprake van was. Maar volgens het overheidsorgaan bevestigde de rechter in zijn uitspraak wel de juridische onderbouwing van de zaak.

Door de uitspraak kon Meta de overname van Within begin deze maand officieel afronden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp zet volop in op virtual reality omdat topman Mark Zuckerberg denkt dat we in de toekomst allemaal zakendoen in een virtuele wereld, het metaverse. De FTC had via een nieuwe zaak nog kunnen eisen dat de aankoop alsnog ongedaan werd gemaakt.

