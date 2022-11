Facebook-moeder Meta zou de ontwikkeling van een reeks hardwareproducten stilleggen. Onder meer een wearable en de Portal-hub voor videogesprekken worden geschrapt.

Meta heeft de stopzetting bekendgemaakt tijdens een algemene vergadering met werknemers, volgens bronnen van persagentschap Reuters. In de praktijk gaat het om het stopzetten van enkele divisies. De virtual reality headsets blijven wel bestaan.

Maar een project rond smartwatches waarmee je je gezondheid kan monitoren en berichten uitwisselen wordt wel geschrapt. Ook zou er geen nieuwe versie komen van de Portal. Dat is de intelligente luidspreker met scherm die Meta enkele jaren terug uitbracht. De Portal was bedoeld om makkelijker videogesprekken te voeren, maar lijkt niet in de huidige strategie rond metaverse te passen (of was gewoon niet echt populair). De productie en verdere ontwikkeling ervan wordt dus stopgezet.

De techgigant Meta is deze maand aan een stevige besparingsronde bezig. Vorige week schrapte het bedrijf al meer dan 11.000 banen. De omzet van Meta (en van een reeks andere techbedrijven) is de voorbije maanden gedaald, en de winst gehalveerd.

