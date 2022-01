Het personeel van Meta, het moederbedrijf van Facebook, moet voorlopig nog niet naar kantoor. De terugkeer is uitgesteld tot ten vroegste einde maart, zo berichten Amerikaanse media. Volgens de Wall Street Journal zullen medewerkers voor de toegang tot het kantoor wel moeten kunnen aantonen dat ze een boosterprik hebben ontvangen.

Normaal had het personeel van Meta al eind deze maand terug kunnen keren naar kantoor, na maanden van telewerk wegens de coronapandemie. Maar een terugkeer kan nu ten vroegste op 28 maart. Eerder was al bekend dat alle personeel van Meta op kantoor verplicht gevaccineerd moet zijn, nu komt daar een bewijs van het boostervaccin bovenop.

Wel hebben heel wat personeelsleden van Meta nog steeds de keuze om deel- of voltijds te blijven telewerken. Door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus hebben wat bedrijven en organisaties in de Verenigde Staten de terugkeer naar kantoor al uitgesteld.

