'Wij beschouwen dit als een gewelddadige gebeurtenis en zullen inhoud die de actie ondersteunt of prijst verwijderen', meldt een woordvoerder.

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, verwijdert posts waarin de bestorming van regeringsgebouwen in Brazilië goedgekeurd wordt. Eerder had het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist dat de kanalen die de rellen zouden hebben georganiseerd of gesteund, afgesloten moesten worden. Zeventien accounts op Facebook, Instagram, Tik Tok en Twitter moesten op bevel van de rechter afgesloten worden, maar maandag bleken er nog enkele actief te zijn. Sociale netwerken zouden een belangrijke rol gespeeld hebben bij de organisatie van de aanval. Aanhangers van de weggestemde ex-president Jair Bolsonaro hadden zondag in Brasilia het parlementsgebouw, het Hooggerechtshof en het presidentieel paleis Planalto bestormd. De politie had uren nodig om de situatie weer onder controle te krijgen