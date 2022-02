De VR-werelden van Facebook's bedrijf Meta worden aangepast. De omgevingen, die gebruikers moeten laten proeven van het metaverse, kregen al klachten over pestgedrag en handtastelijkheden.

Horizon Worlds en Venues, twee van de VR-werelden van Meta, krijgen een 'persoonlijke bubbel'. Die moet tegengaan dat gebruikers elkaar lastigvallen. Daarover waren klachten binnengekomen.

Horizon Worlds is een zogeheten 'VR-ervaring', een digitale wereld waardoor je in virtual reality kunt rondlopen, babbelen met anderen en simpele spelletjes kunt spelen. Horizon Venues is diens evenementenbroertje, waarmee Meta conferenties en concerten in VR wil organiseren in de toekomst. Beide programma's kregen de laatste tijd een hoop testers en gebruikers over de vloer, die willen zien wat het 'metaverse' te bieden heeft, waarop Meta-CEO Mark Zuckerberg zo inzet.

Maar die extra aandacht bleek ook meteen enkele problemen in de VR-werelden bloot te leggen. Zoals daar zijn, gebruikers die ongevraagd aan anderen zitten. Een soort 'persoonlijke bubbel' van zo'n zestig centimeter moet daar nu verandering in brengen. Je avatar, het VR-poppetje dat elke gebruiker voorstelt, krijgt een onzichtbare wand om zich heen die moet tegengaan dat anderen te dicht komen. Het zou wel nog mogelijk zijn om te 'high fiven'. En de bubbel kan ook niet gebruikt worden om paden te blokkeren, anderen kunnen er nog wel langs.

Horizon Worlds is nu twee maanden open voor het publiek. In die tijd kwamen er klachten binnen van gebruikers die virtueel betast werden door anderen. Bij een van die klachten besloot Meta dat het slachtoffer de blokkeerfunctie niet juist had gebruikt. Het nieuwe systeem komt nu bovenop een eerder systeem dat handen van avatars verborg als die te dicht bij een andere gebruiker kwamen. Oudere VR-werelden zoals VR Chat, hebben al langer een standaard optie voor persoonlijke bubbels.

