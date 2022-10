Meta heeft gewaarschuwd dat een miljoen Facebook-gebruikers apps op hun smartphone hebben gedownload die er onschuldig uitzien, maar eigenlijk ontworpen werden om je Facebook-wachtwoord te ontfutselen.

'We zullen een miljoen mensen inlichten dat ze mogelijk werden blootgesteld aan die apps', zei David Agranovich, verantwoordelijke voor het team cybersecurity bij Facebook-moederbedrijf Meta. 'Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de accounts van deze personen werden gehackt.'

Meta vond naar eigen zeggen ruim vierhonderd 'kwaadaardige' apps die beschikbaar waren voor smartphones met de besturingssystemen van Apple (iOS) en Google (Android). De apps waren te vinden in de Google Play Store en de App Store van Apple. Het ging volgens Meta om toepassingen voor bijvoorbeeld fotobewerking, spelletjes of VPN-diensten.

Om de apps te gebruiken, werd de gebruikers gevraagd in te loggen met hun Facebook-wachtwoord. Zo konden hackers in die accounts inbreken. Meta deelde zijn bevindingen met Apple en Google.

