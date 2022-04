Meta (Facebook, Instagram) gaat 47 procent innen op de verkoopsprijs van virtuele voorwerpen die contentontwikkelaars slijten op zijn virtual reality-platform Horizon Worlds.

Meta had maandag al bekendgemaakt dat inhoudleveranciers kledij en andere virtuele accessoires zullen mogen verkopen aan gebruikers van zijn platform in de metaverse, het geheel van parallelle universa dat wordt beschouwd als de toekomst van het internet.

Woensdag raakte bekend dat Oculus, een aanbieder van VR-headsets en eigendom van Meta, en het platform elk een commissie zullen innen op de verkoop. 'Indien een maker een voorwerp verkoopt voor 1 dollar, dan zal de commissie van de Meta Quest Store 0,30 dollar bedragen, en die van het platform Horizon 0,17 dollar, zodat de maker voor eventuele taksen 0,53 dollar overhoudt', legde een woordvoerder van Meta uit.

Ongenoegen

Op Twitter lieten verscheidene waarnemers hun ongenoegen blijken over deze verdeling van de inkomsten. 'Een onverantwoordelijke speler bouwt een nieuw platform en misbruikt zijn monopolie om er winst uit te halen', tweette Accountable Tech, een ngo die strijdt voor een betere regulering van sociale media. De hoogte van de commissies wordt vooral afgekeurd in het licht van de strijd tussen Meta en Apple. Facebook en andere bedrijven verwijten de fabrikant van de iPhone dat hij een te grote commissie neemt op App Store. Apple neemt 30 procent op de verkoop van apps.

