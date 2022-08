Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, werkt aan een concurrent voor Twitch. Dat is een populaire videodienst voor het streamen van persoonlijke kanalen, waarbij games de hoofdmoot vormen.

Volgens Business Insider luistert Meta's nieuwe platform naar de naam Super. Het bevindt zich momenteel in een testfase en is uitsluitend beschikbaar voor een selecte groep Amerikaanse gebruikers.

Fooien geven

Intussen zouden zo'n honderd contentmakers zich hebben aangesloten bij Super. Die hebben de keuze uit verschillende verdienmodellen. Zo kunnen zij gebruikers laten betalen voor extra content of marketingpartners aantrekken. Daarnaast is het mogelijk dat gebruikers hun favoriete contentmakers belonen met een fooi.

De dienst wordt voorlopig geen onderdeel van Facebook of Instagram. Meta meldt in een verklaring aan Business Insider dat Super 'compleet onafhankelijk' is van de andere platformen van het bedrijf. Het is nog onduidelijk wanneer Super definitief wordt uitgerold en in welke landen de videodienst precies beschikbaar zal zijn.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

