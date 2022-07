Het algoritme moet dienen om vertaling op Facebook en Instagram te verbeteren. Het model wordt openbron gemaakt zodat iedereen het kan gebruiken.

Het vertaalalgoritme van Facebookmoeder Meta wordt openbron. Dat moet vooral gevolgen hebben voor sprekers van minder bekende talen. Automatische vertaling naar Engels of Chinees is bijvoorbeeld al vergevorderd, maar bij pakweg het Baskisch of eerlijk gezegd ook het Nederlands is het al een pak lastiger om goede automatische vertalingen te vinden. Het overkoepelende AI-model van Meta zou daarbij moeten helpen.

Volgens Meta is het 'No Languages Left Behind' project in staat om tweehonderd talen te vertalen, ook degene die minder bekend zijn. Het model zal nu worden ingezet in Facebook en Instagram, met plannen om het in de toekomst ook los te laten op het 'metaverse', de virtuele wereld waar Meta aan werkt. Door het model openbron te maken hoopt CEO Mark Zuckerberg om communicatiebarrières te verhelpen, zo zegt hij in een Facebookpost.

