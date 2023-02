Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft vorig jaar zijn jaarlijkse omzet zien dalen tot 116,61 miljard dollar. Het gaat om een daling van 1 procent in vergelijking met 2021 en om de eerste terugval van de omzet sinds het socialemediabedrijf in 2012 naar de beurs trok. Het afgelopen kwartaal presteerde Meta wél beter dan verwacht.

In dat laatste kwartaal daalden de inkomsten met vier procent op jaarbasis tot een goede 32,16 miljard dollar (ongeveer 29,3 miljard euro). De markt had een omzet van 31,5 miljard dollar verwacht.

Die iets betere cijfers heeft het bedrijf vooral te danken aan een toename van het aantal Facebook-gebruikers. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook steeg met vier procent op jaarbasis tot twee miljard. Dat betekent dat een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram en WhatsApp, gaat het om net geen drie miljard dagelijks actieve gebruikers.

Meer advertenties

In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar wisten adverteerders het bedrijf weer goed te vinden. Ook daardoor presteerde Meta boven verwachting.

Beleggers waren blij met de resultaten van Meta. Het aandeel, dat in 2022 heel veel terrein verloor, ging in de nabeurshandel achttien procent omhoog. Dat kwam ook omdat Meta voor veertig miljard dollar extra aan eigen aandelen gaat inkopen.

