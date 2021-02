Mia Interactive is de nieuwste overname van het Herentalse digitaal dienstenbureau.

Mia telt twintig mensen die zich specialiseren in strategie, web development en online marketing. Het bedrijf legt zich ook toe op Hubspot. Door de overname wordt Intracto nu naar eigen zeggen de grootste partner van Hubspot in België.

De overname komt er nadat Mia Interactive de vraag van klanten naar meer en bredere expertise zag groeien.

'De enorme groeispurt van Intracto Group de laatste jaren was eigenlijk voor ons een moment om na te denken over de toekomst.' Zegt Steven Van Duyse, strategic director bij Mia Interactive. 'Klanten vragen steeds meer om end-to-end ontzorgd te worden. Minder en minder willen ze met een veelheid aan nichebureaus werken omdat alle processen van hun dienstverlening naadloos op elkaar moeten aansluiten. Met Intracto Group zijn we in staat om met het hele team elk digitaal vraagstuk het hoofd te bieden.'

